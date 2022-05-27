台北市長柯文哲確診後，兒子也染疫，甚至還發燒，更是一度昏迷，緊急叫救護車送急診，卻引來網友質疑「只是發燒，為何送急診？」民進黨台北市議員王世堅質疑網軍，政治不外乎人性，當柯文哲的兒子染疫時，當然是給他祝福，居然還有人在網路上質疑他，更激動說，「你是父母生的嗎？竟然講這麼沒有人性的話」。

王世堅27日在中視政論節目《庶民大頭家》節目中表示，他這麼強力監督柯文哲、對他那麼嚴厲，可是政治不外乎人性，當他的公子染疫時，當然是給他祝福，竟還有人在網路上質疑他、甚至還修理他，並稱，這是市長的小孩，所以是不是有什麼特權？

王世堅接著激動表示，有多少年輕人突然間染疫就昏厥，為什麼可以這樣質疑？這樣提出這種言論的網軍，你相信你自己嗎？你是父母生的嗎？竟然會講這麼沒有人性的話。

王世堅指出，我們是一個科技、法治的社會，科技來自人性，同樣政治不外乎人性。政治即便敵對者，也應該互相尊重。他建議，相信你自己的良知判斷，還有說自己相信的話，連自己都不相信的話不要說。