西方制裁俄羅斯入侵烏克蘭，許多企業避免與俄國交易，但數家小型商品交易商卻嗅到商機，以超低價格大買俄油，賺取數十倍暴利，也讓俄國獲得迫切需要的資金。

包括Coral能源和瑞士商Paramount在內的小型交易商，在大型對手退出俄國市場之際，狂掃俄國石油。交易商表示，載運一批俄油可進帳2,000萬美元或更高，取決於油輪大小，與戰前的60萬美元相比，獲利至少多出30倍。

上述交易商購買俄油並未違反西方制裁規範。歐盟禁止企業與國營的俄羅斯石油公司（Rosneft）進行大部分交易，瑞士也頒布相同規定，導致嘉能可（Glencore）、Trafigura、Vitol和Gunvor等大型商品貿易商退出市場，也為小型業者帶來獲利機會。

不過與俄國交易的時間可能非常短暫，若是西方對俄國石油產業祭出更嚴格的制裁，或是銀行與船舶業者不願涉及俄國相關業務，交易商可能無法再交易或運送俄油。

根據商品數據分析公司Kpler，俄國需要交易商來銷售每日約300萬桶的海運出口石油，數量低於4月的370萬桶。

依數據供應商Petro-Logistics資料，總部位在日內瓦的Paramount能源與商品公司，自俄烏戰爭以來每日平均交易16.3萬桶石油。消息人士表示，Paramount的石油供應商為在香港註冊的石油服務公司Concept。

Petro-Logistics數據顯示，總部位在杜拜的Coral 4月俄國石油交易量月增25％，原油與精煉油每日平均逾26萬桶。

俄國迫切需要Paramount這樣的公司為其販售石油。根據國際能源總署（IEA）數據，石油與天然氣銷售占俄羅斯2021年聯邦預算的45％。能源價格節節攀升亦充實俄國國庫。