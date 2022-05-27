日本宣布6月10日開放外國旅行團入境觀光，引起外界高度關注，尤其台灣被歸類在入境免篩檢與隔離的國家，讓不少鄉民蠢蠢欲動，甚至在PTT上發起討論，不過多數網友皆認為，出國關鍵還是要看台灣入境鬆綁的時間點，加上目前國內疫情仍嚴峻，猜測入境鬆綁還要再等一陣子。

日本宣布6月10日開放外國旅行團入境觀光，而台灣被列為「藍色國家」，意味著只要事先申請簽證，到時候入境日本就不用篩檢，也不須隔離。

一名網友轉貼相關資訊到PTT日旅板，直呼「大家應該準備好了吧」，不過他也提到，目前只開放旅行團入境條件放寬，至於自由行旅客何時也能入境免篩檢、隔離，恐怕還要看未來台灣疫情發展如何。

對於出國一事，不少網友皆認為，關鍵還是要看台灣入境鬆綁的時間點，「台灣回國還是要7+7啊，旅行社要怎麼開團」、「現在回來要關7天，真的有人會跟這種盤子團嗎」、「台灣確診那麼高、醫療緊繃的情況下，入境鬆綁還有得等」、「我家人的共識是只要回來不用隔離七天，團客也能接受，畢竟要等到自由行開放不知道還要多久」。

也有網友猜測，自由行旅客入境條件鬆綁的時間點，「7月日本就開放自由行了啦」、「自由行感覺應該要過盂蘭盆節（8月）才比較有可能」、「我覺得自由行可能要到11、12月或明年才會鬆綁」，另有人直言，「自由行不會那麼快啦，光團客就夠他們賺的了」。

至於台灣邊境大門是否有望再放寬？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預計下個月就會有新的邊境政策出來，但詳細方向還要和各部會討論。