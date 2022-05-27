國道1號南下300.6公里下營路段8時20分許發生5輛小客車連環車禍。（國道警第4公路警察大隊提供／劉秀芬台南傳真）

國道1號南下300.6公里下營路段8時20分許發生5輛小客車連環車禍。（國道警第4公路警察大隊提供／劉秀芬台南傳真）

國道1號南向304.8公里麻豆路段晚間7點左右發生氣體槽車5車連環車禍，3人送醫，回堵車流還在疏解中時，沒想到南下300.6公里下營路段8時20分許又發生5輛小客車連環車禍，1人受傷送醫，肇事原因正由國道警調查中。

國道警第4公路警察大隊表示，晚間8時20分國道1號南向300.6公里處，5輛小客車在內側車道撞擊，1人受傷，現場於晚間9時16分排除，恢復交通。第4公路警察大隊呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。