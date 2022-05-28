《洪淑芬辣晚報》

由於本土疫情狂燒，前扁辦主任陳淞山直言，總統兼黨主席真的滿意這兩個月來的防疫工作表現嗎？他甚至認為，陳時中已經不再適合參選台北市長。前民進黨立委郭正亮表示，陳時中的幹話嘉言錄一大串，如果他真的參選台北市長，恐怕會被全台灣攻擊。

針對陳時中是否參選，郭正亮27日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，陳時中不適合參選，如果真的要參選台北市長，他相信不只參選台北市的議員，會來攻擊陳時中的防疫表現，搞不好是全台灣。

郭正亮舉例表示，比如國民黨桃園市長參選人張善政，搞不好也會攻擊防疫，民進黨誰去選，桃園誰倒楣，因為這種問題沒辦法回答，大家都記得陳時中的「幹話嘉言錄」，陳時中說過多少幹話，到時民眾黨、國民黨不會去收集這一些幹話？他們若天天貼陳時中的幹話，陳時中受得了嗎？

針對陳時中若參選台北市長，郭正亮指出，台北市民對防疫訊息的掌握是最快的、最多的，他們對陳時中的抱怨也是最強的。