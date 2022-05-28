「早在今年元旦，很多雞排店都漲了，只是當時我們認為原物料價格起起伏伏，暫不調整市價⋯⋯。」語氣中，43歲的李存祥滿是無奈：「但到了4月，真的，撐不住了。」

他是知名連鎖品牌派克雞排的創辦人。前些日子，派克雞排漲價的消息成了熱門話題，脆皮雞排從一片70元調漲為75元，多數雙北門市更漲到一片80元，「我們的標準是漲5元，從70漲到75元，但如果加盟主的房租在5萬以上，或人事超過3個人，可以多漲5元。」李存祥解釋。

李存祥數字背得很清楚，從去年11月到今年1月，塑膠袋、紙袋陸續漲價，漲幅分別為10％、20％。今年，進口的椒鹽調味原料至今已漲10％，麵粉漲20％、食用油漲40％，「最後讓我們撐不下去是雞肉價格，跟過往比，漲了5~6成。」

「以前一片雞排成本大概33到35元，現在直接跳到55元。」派克雞排比很多業者多撐了3、4個月，他不諱言由於確實已到入不敷出的程度，考量營運問題，不得不漲，「老實說，（這樣的調幅）對我們來說沒什麼幫助，只是希望讓大家不要做白工，至少打平……。如果反映到可以賺錢的價格，可能一片要90到95元。」

一片80元雞排的背後，是「看回不回」的食品原物料價格飆漲，而勢如破竹的漲價勢頭，則來自正橫掃全球的糧價新風暴。

催動李存祥忍痛漲價的最後一根稻草「雞肉」，並非這場風暴的核心，雞肉的重要成本是飼料，而飼料的八成原料為黃豆、玉米。另外，炸雞排少不了的麵粉，主要原料是小麥。黃豆、小麥、玉米，這3個被簡稱為「黃小玉」的國際大宗物資價格，早已狂飆一陣子。

翻開農委會農業統計資料，黃小玉的進口單價從去年開始明顯起漲，特別是俄烏戰爭爆發，更讓台灣今年3月黃小玉的進口量翻倍暴衝，價格也月增4％至近12％不等。其中，黃豆、玉米4月進口單價，更分別來到每公斤新台幣20.5和11.26元的高點，若以去年全年均價來看，這兩項作物的進口單價僅在17元和9元左右。

由於玉米和黃豆，正是雞、豬飼料的主原料，這也推升了台灣白肉雞和毛豬價格。依據農委會數據，今年5月白肉雞、毛豬（未經屠宰分割處理的豬），每公斤平均價格分別約來到逾60元，以及84元的相對高點，與俄烏戰爭開打前的今年1月價格相比，白肉雞3個月的漲幅達到9％，毛豬更達10％。

「政府很有誠意，5％的營業稅都減掉了（編按：指免徵大宗物資黃豆、小麥、玉米5％營業稅）。」業者普遍表示，政府雖未明文祭出「凍漲令」，但行政院高層今年來確實經常走訪各家食品廠，「多多少少，暗示不要漲價。」

只是，政府的美意趕不上國際局勢的變化，業者計算：「5％的營業稅，已經完全被台幣貶值抵銷了。如果原料漲一個月，大家可以忍，但如果是長期，經營確實會有問題。」一位不願具名的食材大廠高層透露，「價格凍漲的壓力鍋，兩個月內恐掀開！」

這場被國際稱為「糧食危機」的完美風暴，到了台灣，雖不致吹出「缺糧」麻煩，但從各家業者一一攤開成本結構、大吐苦水來看，終端食品的價格上漲壓力鍋，恐真的進入掀開鍋蓋的倒數階段。