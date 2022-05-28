北投士林科技園區在這3年成為台北市土地買賣熱區，不少建商早已悄悄卡位完畢，而仁寶電腦、康舒科技也在此插旗，擬投入逾260億元，興建金仁寶集團的新總部大樓。

在央行祭出選擇性信用管制及營建成本攀高的雙重壓力下，不少建商對於出手購地，持著觀望態度。但是，有實力的建商仍鎖定重點重劃區，其中，台北市的北投士林科技園區（簡稱北士科）就是一大戰場。

去年4月，華固建設以每坪成交單價260萬元、總價18.07億元，買下北投區軟橋段一塊695.07坪的住宅區土地，寫下區域新高紀錄；其所坐落的位置，正是這兩年土地市場最夯的北士科。

去年9月，力麗企業旗下的力銘建設，取得軟橋段十地號的住宅區土地，每坪單價達到253.73萬元；今年1月，遠雄建設則以每坪231萬元，入手新洲美段一塊940.16坪的住商混合區土地。

「換算建商推出住宅單價，勢必突破每坪90萬元，甚至上看至95萬元，」世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所所長施甫學表示。

打造下一個內科商機湧現

北士科前身為耕種農地，在台北市政府以「新內科」模式的規畫下，設定「智慧健康醫療」及「數位技術服務」產業為主要發展方向，自2019年就已吸引建商卡位，光是去年土地交易金額就高達210億元，而且這3年的地價屢創新高，增幅約50％。其中，華固、長虹與遠雄建設為三大持有面積最多的建商，它們都鎖定「新內科」帶來的商機。

隨著土地交易浮上檯面，北士科的建商卡位名單也出爐，除了上市櫃建商紛沓而來（詳見附表），也不乏長期持有的神祕大地主，例如新店江陵集團旗下的天賀建設，以及透過豐樂地產名義、早在農地未重劃之前，就已布局的老字號食品大廠味丹企業，另有台北知名地主「吳老師」的兒子莊子華成立的富樂群建設等。

北士科的增值潛力，有跡可循。施甫學表示，2021年5月，友華生技向華固建設購買北士科廠辦「華固創富中心」半棟，每坪單價約為63萬至66萬元，具有重要定錨效果，其後叡揚資訊以每坪65萬至68萬元，買下華固另外的半棟，以市場面而言，成交價已緊追內科園區一般廠辦產品的均價，顯見工業地產供不應求，導致廠辦價格也隨之上漲。

「以區段徵收方式開發的北士科，可說是台北市產業發展的最後一塊拼圖。」高力國際董事總經理劉學龍表示，北士科與大內湖科技園區、南港軟體園區，同屬台北市的「科技廊計畫」，但內科、南軟已飽和，建商亟欲在北士科複製「內科經驗」。

去年底，台北市政府招標T16、T17、T18地上權土地，仁寶電腦與康舒科技共同以82億元得標T16，將興建地上55層樓高的企業總部，而T17、T18則由新光人壽得標，如此一來，在大型企業進駐帶動下，可望讓北投、士林當地產業結構改頭換面。不過，由於企業標到的是地上權土地，必須得跟時間賽跑。