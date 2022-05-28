不論是染上新冠肺炎、一般感冒，還是天氣變化引發過敏，如果喉嚨老是有痰，實在很不舒服。除了遵照醫囑服用藥物之外，還有甚麼方法可以減緩生痰、或讓痰液變淡容易排除，營養師推薦從飲食調整做起的簡單方法。

《好食課》李宜樺營養師指出，喉嚨卡痰時，吃這些助緩解症狀：

1. 多吃蔬果：研究發現膳食纖維的攝取可減少肺部疾病的患病風險，其中蔬果中富含膳食纖維及多酚、維生素等抗氧化劑，可幫助減少喉嚨發炎及咳痰次數。

2.多喝溫水：溫水或清湯可以幫忙稀釋黏液，使黏液更容易排出，促進黏液的清除。

3.自煮豆漿：大豆異黃酮具抗發炎作用，可幫助降低體內發炎，研究發現大豆食品的攝取與呼吸道疾病風險及患者咳痰情形呈負相關，建議可於家中自煮豆漿，並先隔夜用50度熱水泡豆，幫助提高大豆異黃酮吸收。

4.減少甜食及炸物：甜食及炸物容易刺激喉嚨，也容易促進自由基的生成，進而加重發炎及卡痰的狀況。

5.減少組織胺食物：組織胺與過敏、發炎有關，會導致身體有流鼻水、紅腫等發炎症狀，也會增加黏液的分泌，如果自身處於發炎狀態，或對組織胺較微敏感，建議減少食用高組織胺含量的食物，如加工肉品及起司。

(圖/好食課提供)

6.保健食品可吃：

◎綜合維他命

幫助減緩喉嚨發炎情形，並減少黏液生成，改善喉嚨卡痰問題。

◎穀胱甘肽

穀胱甘肽及其前趨物乙醯半胱胺酸皆可幫助抗發炎，並可幫助化解過黏的黏液，維持呼吸道的健康。

◎ 維生素E

維生素E具抗氧化作用，研究發現與硒一起搭配，更能減少發炎及黏液分泌，幫助緩解喉嚨不適。