膝蓋是行動力關鍵，一旦疼痛或是卡卡，都會對日常生活產生莫大影響。值得注意的是，不要以為年輕人就沒有膝蓋的問題，專科醫師指出，若是不當使用膝蓋，一樣都會有膝蓋關節和筋骨損傷的風險。專家提供保養膝蓋8個方法，需要從日常做起。

常春藤預防醫學健康管理中心指出，當人們過度使用膝蓋，就會磨損其中的軟骨，進而損傷關節。因此保養膝蓋的原則有兩大重點，就是「降低膝蓋負擔」與「加強膝蓋周邊肌力」。專家建議：

1. 避免長時間提過重的物品

身上所背負的重量，都得靠膝蓋承擔，久了就成沉重負擔。建議使用買菜車、行李箱等輔助工具，降低自己身上的負重。

2. 正確上下樓梯

上下樓梯時使用扶手，分散膝蓋負擔；同時，上下樓梯切勿著急，要每個台階都踩穩。倘若如果速度太快、急著下樓梯，這樣對於膝蓋關節負擔會相當大，且也較為危險。

3. 控制體重

體重越重，膝蓋負擔越大，維持標準的體重能有效降低關節負擔。

4. 善用輔助工具

使用手杖、拐杖、登山杖等輔助工具，分擔膝蓋需承的重量。

5. 避免對膝蓋負擔過大的動作

◎避免：蹲、跪、游泳蛙式，對於膝蓋會有較大的負擔；

◎適合：騎腳踏車、游泳自由式、水中運動。

原則上，當膝蓋彎曲角度在 30~60 度時，軟骨之間便會相互摩擦；而如果超過 60 度，就容易磨損、破壞軟骨。此外，活動的速度跟膝蓋磨損也息息相關，如果動作緩而慢，也能降低對膝蓋的影響。

6. 適當運動

透過運動可以提升膝蓋部位的肌力，強化膝蓋穩定性。

有助護膝３運動。(圖/中時新聞網陳友齡製作)

7. 多熱敷

透過熱敷膝蓋，可以加快膝蓋的血液循環，加快帶走發炎物質；而熱敷時間一次建議 15~20 分左右，可使用暖暖包、熱敷袋、熱毛巾等。提醒您，熱敷膝蓋時須注意溫度以及時間，避免使用過高的溫度熱敷太久，以免受傷。

8. 攝取營養補充

飲食方面，則建議選擇抗氧化、抗發炎的食物，對於關節的保養會有幫助。

◎抗發炎食物：深海魚、洋蔥、生薑、藍莓、大蒜、花椰菜等。

◎抗氧化營養素：維生素 A、維生素 C、維生素 E、兒茶素等。