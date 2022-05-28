《美麗島電子報》5月民調提前曝光，陳時中全國滿意度從4月的63.9％跌到5月的48.9％，不滿意度從4月的33.0％上升到47.6％。在台北市，陳時中滿意度只有36％，不滿意度竟有58％。美麗島電子報董事長吳子嘉認為，陳時中民調崩盤了，在雙北桃園全掛掉了，甚至會讓民進黨今年底在雙北桃竹苗的議員選舉大敗！

吳子嘉今（27）日在《關鍵時刻》提前公布《美麗島電子報》5月份最新民調，陳時中全國滿意度從4月的63.9％跌到5月的48.9％，不滿意度從4月的33.0％上升到47.6％。在台北市，陳時中滿意度只有36％，不滿意度竟有58％。

而認為陳時中防疫工作比去年進步的僅有11.7％，2年表現一樣好的僅有13.4％，比去年退步的竟然有64.5％。

而民眾認為誰要為防疫負起責任？有24.9％的人認為是陳時中，20.8％的人認為是蔡英文，7％的人認為是蘇貞昌，只有5％的民眾認為是縣市長。

民進黨的正向評價為35.4％，負向評價為52.9％。蔡英文的滿意度49.9％，不滿意度44.8％；信任度48.7％，不信任度44.0％，均已經趨於接近。至於蘇貞昌，再度死亡交叉，滿意度43.0％，不滿意度48.5％。

美麗島電子報董事長吳子嘉解讀，陳時中民調崩盤了，在雙北桃園全掛掉了，甚至會讓民進黨今年底在雙北桃竹苗的議員選舉大敗！