強尼戴普和前妻安柏赫德互告誹謗官司，於當地時間27日早上9點進行最終辯論，強尼戴普的「聖光女律師」卡蜜兒先結辯，強調這場官司不在於金錢和懲罰安柏赫德，而是「為了他的名聲」，她更直接開酸女方這幾日的表現，是她演藝生涯的代表作。

卡蜜兒表示因為安柏赫德的爆料，讓強尼戴普演藝事業「命在旦夕」，她強調「這次的審判不只關乎一個人的名聲，更重要的是一個人的性命」，希望通過法院告訴全世界強尼戴普不是施暴者，這樣他才能重獲新生，「並且讓赫德小姐為她的謊言負責」。

卡蜜兒希望替強尼戴普找回名聲。(圖／美聯社)

卡蜜兒也開酸安柏赫德指控遭到家暴時淚崩，「這是精心製作、誇張、荒謬的表演，是她人生中的代表作。」另一名律師班楚也表示，強尼戴普活著的58年來，完全沒有任何一位女性指控他施暴，強調強尼戴普不是聖人，「他坦承自己確實有和藥物濫用問題和酗酒，但他不是一名施暴者，這些和身為肢體施暴者，完全是兩回事」。

強尼戴普和安柏赫德互告誹謗官司緣由，是女方投書《華盛頓時報》，揭家暴心路歷程，雖沒指名道姓，但外界都解讀他指控的是強尼戴普，男方也因遭影射家暴男提告，安柏赫德則提出反訴，稱遭到他「嚴重肢體暴力與虐待」。