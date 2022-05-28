美國華盛頓時間27日上午，強尼戴普和前妻安柏赫德互告誹謗官司進行最終結辯，在男方律師發言後，輪到安柏赫德的律師班羅滕伯恩上台，但中途卻發生意外插曲，法庭內響起「安珀警報」，讓網友都直呼「太巧了吧」。

班羅滕伯恩上台進行最終結辯，他表示這段時間安柏提出的的證詞和證據，就能讓大家看出強尼戴普是怎樣的人，只要安珀赫德有曾經受虐過一次，就證明她沒說謊，應該贏得這場官司。

他更指出強尼戴普傳的極具羞辱性的簡訊，就能證明他的人品，不過他陳述到一半，法庭戲劇化響起巨大的警報聲，讓強尼戴普、安柏赫德和其他人都一臉疑惑，法官佩妮阿茲卡拉這時表示：「剛剛似乎是安珀警報（Amber Alert），但我認為我們沒事。」之後法官要求民眾將手機靜音，就繼續結辯。

安珀警報是若發生兒童失蹤或綁架案件時，會響起的預警系統，是以一名於1996年遭綁架並殺害的九歲女童安珀海格曼命名的，不過在安柏赫德律師結辯時，突然響起安珀赫德警報，讓網友都直呼「太巧了吧」。