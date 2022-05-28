近幾年來全球對阿茲海默症的研究從病理、基因、生活習慣等各個方面多頭並進，其中睡眠與阿茲海默症的關聯在最近有許多令人鼓舞的研究成果。新的研究證實，在都會生活中極易出現的睡眠紊亂與睡眠障礙，與中老年後罹患阿茲海默症有極密切的關聯。長期熬夜、晝夜節律紊亂、睡眠不足7小時，將使在你步入中老年後罹患阿茲海默症風險大增。

由於人類平均壽命不斷提高，中老年失智問題愈來愈受到重視，而阿茲海默症又是造失智現象最主要的病因之一。近年來對阿茲海默症研究擴展到患者日常生活習慣後發現，在出現記憶障礙、失語、認知障礙、視覺空間技能損害、執行功能障礙等症狀之前，病患會出現發病前期的睡眠障礙現象。

一項長達25年的追蹤訪查研究顯示， 中年時期長時間睡眠不足6小時者，到老年時罹患阿茲海默症的風險會高出40%。（圖／達志影像）

紐約倫斯勒理工學院教授珍妮弗．赫爾利（Jennifer Hurley）在其研究論文中表示：「晝夜節律紊亂與阿茲海默症的發展有密切關聯，睡眠障礙可以視為阿茲海默症的早期預警訊號。」目前造成阿茲海默症主流理論之一是腦脊液β-澱粉樣蛋白水平失常，科學家推測，人體健康睡眠和規律的晝夜節律時鐘控制著清除β-澱粉樣蛋白機制，因此認為阿茲海默症與早期晝夜節律紊亂相關聯，睡眠障礙可以推斷為阿茲海默症的預警訊號。

研究發現，大腦中β-澱粉樣蛋白的清除是有規律的，這種節律隨著年齡增長會逐漸消失，阿茲茨海默症患者的情況特別嚴重。而在中年以前經常熬夜或是晝夜紊亂情況嚴重者，中年後罹患阿茲海默症風險會明顯增加。睡眠不足（每天少於6小時）者，大腦中產生大量β-澱粉樣蛋白堆積的風險明顯升高。

科學家認為，人體健康睡眠和規律的晝夜節律時鐘控制著大腦清除β-澱粉樣蛋白機制，因此晝夜節律紊亂等睡眠障礙問題可以推斷為阿茲海默症的預警訊號。（圖／美聯社）

由於現代都會生活中經常有徹夜狂歡或是熬夜工作的問題，生活習慣與居住環境造成的睡眠紊亂也相當普遍，這種情況也經常會延續到中年之後。至於研究中的「中年」標準，最近在《自然─衰老》（Nature Aging）雜誌上發表的研究報告中是將它設定為38歲以上，到了這個年紀，就需要好好思考並安排自己的睡眠習慣，如果有困難就必須尋求醫生的協助。

都會生活常造成晝夜節律失調與睡眠紊亂，最簡單的改善方式是多暴露在陽光下，或是直接尋求專業醫生協助。（圖／Shutterstock)

這項由英國劍橋大學與中國上海復旦大學合作的研究還指出，過去一般人接收到的訊息是每天應睡足8小時，不過這個標準並非一成不變，隨著年齡增長，睡眠的時長也非一成不變。如果針對睡眠與阿茲海默症關聯分析，每天7小時的睡眠對中老年人的認知能力與腦部健康是最有利的。

研究人員以近50萬名從38至73歲參與認知研究者的數據進行分析，發現睡眠不足與睡眠過量，都可能導致認知能力受損和精神健康惡化。而擁有連續7小時睡眠的參與者在認知測驗的處理速度、視覺注意力、記憶力和解決問題的能力上，都有更好的表現。此外，在所有每天睡眠7小時的受測試者中，保持這個習慣時 間愈長者，其認知能力表現就更加優異。

研究人員以近50萬名從38至73歲參與認知研究者的數據進行分析，發現睡眠不足與睡眠過量，都可能導致認知能力受損和精神健康惡化。（圖／達志影像）

研究報告表示，缺乏睡眠可能會妨礙大腦清除β-澱粉樣蛋白的過程，如果經常性的睡眠中斷，也會影響這個過程，長期下來會造成認知能力下降。在統計上發現，睡眠不足或過量可能是年齡增長過程中認知能力下降的一個風險因素，目前對睡眠不足對阿茲海默症關聯有比較清楚的推論，但睡眠過量導致認知障礙雖然有長期分析數據支持，兩者之間的關聯卻還沒有找到。甚至也有研究證實，老年 人如果白天昏睡時間太長與次數過多，反而可能是罹患阿茲海默症初期症狀。

研究人員承認，中老年人睡眠障礙的原因很複雜，從生活習慣到基因構成、大腦結構都有關，但至少目前醫學研究已揭開了睡眠時間與阿茲海默症風險的關聯性。若以較簡單的干預措施來刺激大腦清除β-澱粉樣蛋白的能力，可以多暴露在光線下來改善晝夜紊亂與睡眠障礙，或是直接尋求專業醫生的協助，進行更為複雜的療法來改善睡眠。