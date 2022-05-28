德州尤瓦爾迪洛伯小學槍擊案震撼國際，19名孩童與2位老師當地時間24日在教室內遭18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）無情射殺。外界質疑警方應變遲緩，德州當局說詞反覆，終在27日坦承，等候超過1小時才將槍手拿下是「錯誤的決定」。

德州公共安全廳廳長麥克洛（Steve McCraw）27日告訴記者，拉莫斯24日上午11時28分抵達學校，並向對街路人及學校窗戶開槍；當時，一名學區巡警正好開車從拉莫斯身邊經過，追捕一名該員警以為是嫌犯的對象。

麥克洛說，拉莫斯在11時40分從未上鎖的後門進到校園，途中曾與2名員警短暫交火；而在拉莫斯將自己反鎖在一間4年級教室後的78分鐘內，警方接獲超過6通報案電話來自教室內師生。

第一通在12時3分，描述發生在教室內的殺戮；其中一通在12 時16 分，指「還有8、9位學生活著」；最後一通則在12時47分，1位學生要求接線員「請立刻派警察過來」。

麥克洛表示，當時現場指揮官顯然認為「沒有孩子處於危險」，才會讓多達19名員警在走廊等候超過1小時，而那「無疑是錯誤的決定」。一直到12時50分，美國邊境巡邏隊（Border Patrol）戰術人員才破門而入將拉莫斯擊斃。

更令人錯愕的是，麥克洛指出，邊境巡邏隊和美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）在12時15分已有多名特工帶著戰術盾牌抵達，但現場員警不讓他們與拉莫斯對峙。此時，校外心急如焚的家長也被擋在封鎖線後，有父母一度試圖衝進校園，卻遭警方以妨礙調查上銬。