坎城影展期間，《嬰兒轉運站》於台灣時間27日凌晨舉行首映，導演是枝裕和率領片中主要演員宋康昊、姜棟元、李周映以及李知恩（IU）於紅毯前亮相。其中IU一抵達紅毯就有大群粉絲不斷高喊她的名字，她也親民地走過去合影、簽名感謝大家的支持。超模貝拉哈蒂德、中美混血滑雪選手谷愛凌等人也出席盛會，風采壓過IU。

貝拉哈蒂德以Tom Ford時代的Gucci白色修身裙現身，腰間縷空設計個性十足。（CFP）

紅毯資優生的貝拉哈蒂德特別喜愛以稀有罕見、復古經典的禮服現身，為此次紅毯還特別攜手千黛雅（Zendaya）御用設計師Law Roach，並以Tom Ford時代的Gucci白色修身裙現身，腰部縷空設計為整體造型增加亮點，艷壓全場;同樣選擇白色出席的則是《嬰兒轉運站》主演之一的李周映，她以SAINT LAURENT2022春夏系列白色禮服現身，上身的深V設計拉長頸部線條，展現典雅氣質。

宋康昊（左起）、是枝裕和、李知恩、李周映、姜棟元登上坎城影展紅毯。（摘自CJ ENM Movie臉書）

至於被不少人引頸期盼的IU則以韓國婚紗設計品牌CHOI JAE HOON灰色透紗禮服，再搭配CHAUMET「Josephine」系列項鍊、耳環成為全場焦點，不過除了IU的生圖於網路引起討論外，當日她在紅毯被外國女子撞開一事也在社群發酵、熱議。那名女子事後被肉搜起底是名法國美妝網紅，雖拍影片致歉，但仍不被IU粉絲買帳，成意外小插曲。

姜棟元以LOUIS VUITTON黑色刺繡亮片西裝出席首映紅毯。（CFP）

谷愛凌以桃紅色LOUIS VUITTON禮服出席坎城紅毯。（CFP）

其他主演如宋康昊、姜棟元都以紅毯保守牌「黑色」現身，但姜棟元以LOUIS VUITTON刺繡亮片西裝的細節，為整體增添氣勢，獲得許多粉絲好評。另，谷愛凌也以同品牌桃粉色禮服出席，而她挑選的也正是本屆紅毯大勢色「桃粉」。