王心凌近日都專心在排練挑戰的曲目。（天晴娛樂＆芒果TV提供）

王心凌在大陸綜藝節目唱跳經典，人氣再度翻紅。（天晴娛樂＆芒果TV提供）

王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，首集唱跳經典〈愛你〉，甜美模樣再度爆紅，27日播出的第2集的宿舍生活、分組練習日常，她與吳莫愁、黃小蕾和吳謹言同住，4人在宿舍開心聊天、泡腳放鬆，王心凌露出一雙雪白纖細美腿，網友直誇「太美，太享受了」，瞬間登上微博熱搜。

王心凌近日都專心在排練室、攝影棚準備挑戰的曲目，連日來看到許多粉絲熱情示愛，她日前深夜發文感謝網友對她的喜歡，也發現有粉絲在旅館門口等候，只為見她一面，她開心又謙虛說：「節目太火了，託其他姐姐的福。」

在節目釋出花絮中，只見王心凌、吳謹言、黃小蕾及吳莫愁在宿舍用餐，沒想3位大陸女星正在吃兔肉，黃小蕾熱情推薦王心凌試吃兔腦，王心凌面露驚恐說：「我真的不行，腦我不行。」吳謹言隨即幫忙解圍，但仍慫恿王心凌吃兔頰肉，王吃下後的表情極度害怕，事後笑說：「我生平第一次的一小塊兔臉頰，還可以啦。」

王心凌與隊友互動逗趣，自認個性慢熱，很高興能與這3位團員合作，成員都非常體貼、溫暖，讓她在鏡頭前能很自然的展現私底下的模樣，並坦言因為是歌手身份，一定會給自己壓力，希望做好每次的表演。