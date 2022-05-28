不少人認為徐巧芯出來後馬上自報身分行為具有施壓意味，引發網友論戰。(圖／影片截圖)

國民黨台北市議員徐巧芯日前遭爆違停紅線，施壓員警不得開單，卻衍生出抹黑風波，當事員警不僅疑似委託高中同學爆料，爆料人還遭起底為國小老師，同時為深綠側翼粉專管理員。27日晚間，信義警分局公布員警密錄器，還原事發現場，內容曝光後，其中2句話引發兩派網友大戰。

影片從員警看到違停車輛，輸入車號後，得知車主為徐巧芯開始：

員警輸入車牌號碼後：徐巧芯。

男助理此時趕到：要開走了。

員警：你是駕駛嗎？

男助理：要開走了要開走了，不好意思。

員警：不好意思證件有沒有帶？

男助理：有有有，怎麼了嗎？

員警：我會開單喔，這邊紅線。

男助理：我要開走了。

員警：因為這邊紅線巷子很窄。

男助理：我現在開走了這樣子還會開嗎？

員警：對。

男助理遞出證件

徐巧芯：你們這個不是啊，我是徐巧芯，這是我的車，你們不是如果有人的話，是先用勸導嗎？之前問警察局都這樣說的，什麼時候變成直接開啊？

此時員警將證件退給徐巧芯

徐巧芯：沒關係你要開的話就開，我的意思是之前我問很多次，都是說如果車上有人的話是直接勸導，然後你在開之前的話就可以開走。

員警：剛才車上沒人啊。

徐巧芯：不是不是，他馬上下來了對不對？

員警：嗯。

徐巧芯：沒關係那我們回去再講。

員警：不用回去講，就請離開就好，謝謝。

徐巧芯：沒有我只是，我是不瞭解說...

男助理：沒關係沒關係，給他開啊給他開。

男助理：給他開給他開。

徐巧芯：我們不是缺900塊...

男助理：你可以開你可以開你可以開，真的啦。

員警：不用啦你開走。

男助理：沒關係啦你開掉，你這樣我們也不好做啦。

員警：不用不用不用。

男助理：你開掉啦。

員警：不用不用。

員警：開了我更不好做啦，呵呵。

徐巧芯與男助理愣了一下

員警：小心開車，謝謝。

男助理：我們看到就趕快出來開了啦，對啊。

員警：好，掰掰。

密錄器曝光後，網友也分為兩派大戰，一派網友認為徐巧芯的「我是徐巧芯」以及「那我們回去再講」明顯已經有施壓意味：「沒施壓的話幹嘛報名字」、「報自己名字就是想施壓了吧」、「那句我們回去再講意味十足啊」、「小小公務員當然不敢開」、「不就表明自己是議員，暗逼員警不要開單」、「回去再講真的感覺官威很大」、「我不喜歡周玉蔻，但看完影片確實有點問號，看到警察先表明自己身分，能理解為何員警覺得被施壓」、「回去講是要回去哪裡講」。

另一派網友則認為徐巧芯只是想問清楚，且反而是希望員警開單：「自報身分表明自己是車主不是很正常嗎」、「完全看不出來有施壓的樣子」、「感覺徐巧芯就是想問清楚而已」、「回去再講不就是回去再討論嗎」、「施壓，對啦，施壓叫員警依法開單，結果員警不開，變成徐巧芯要員警別開」、「覺得自己被施壓不開單，結果一回去派出所馬上要朋友爆料，我是不信啦」、「警察一開始就知道是徐巧芯了，後面感覺很假」。

也有第三方網友持平：「說真的，感覺雙方都有問題」、「兩邊情緒都上來了其實」、「警察平常對民眾那麼硬，遇到議員就不開，根本瀆職」、「徐一開始凹的有點難看，車上就沒人啊」、「徐有違規沒絕對跑不掉，該罰，但後面警察的行動也很奇怪」、「徐承認自己有違停啊，但問題是後面的網軍帶風向吧」、「其實就一般民眾也會抱怨一下的事情，但徐巧芯身分敏感，所以被認為有施壓意味也不難理解」。