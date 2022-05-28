德州尤瓦爾迪洛伯小學19名4年級孩童與2位老師24日遭18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）無情射殺，當地警方在教室外走樓廊空等超過1小時，直到美國邊境巡邏隊（Border Patrol）戰術人員到場才破門而入將拉莫斯擊斃，救出受傷的倖存者。

德州公共安全廳廳長麥克洛（Steve McCraw）27日在記者會上公布了最新事件時間軸，推翻當局早先說法。

上午11時27分，根據監視影像畫面，一名教師暫時抵住學校大門讓它維持敞開。

上午11時28分，拉莫斯的卡車在附近一條溝渠墜毀，站在門口的教師走進學校，看似要取手機。就在此時，學校對街殯儀館的2名男子聽見撞車聲響前去察看，發現拉莫斯帶著一把槍和一個背包出來，趕緊往回跑，拉莫斯隨即向2人開火但並未打中。其中一人在奔跑時摔倒，但2人都回到了殯儀館。拉莫斯步行走進學校。同一位教師出現在監視影像畫面中，正在打電話，顯然是在報案。

上午11時30分，一名報案的目擊者（推測為該教師）說，有一輛卡車墜毀，駕駛持有一把槍。

上午11時31分，拉莫斯在學校停車場，開始朝校內開槍。與此同時，一輛巡邏車抵達殯儀館，另有一名巡警開車進入學校停車場，經過槍手，在停車場遇到了那位的教師。

上午11時32分，拉莫斯又朝學校又開了幾槍。

上午11時33分，拉莫斯走進學校，沿著走廊走向111、112兩間以廁所相連的教室，他一連射出100多發子彈。

上午11時35分，3名尤瓦爾迪警察從同一扇門進入學校，與拉莫斯交火過程中，2名警察受到擦傷。隨後又有4名警察進入大樓，包括副警長。此時111、112室的門都被鎖上。

上午11時37分，拉莫斯又射出16 發子彈。

上午11時51分，警長和其他執法人員陸續抵達。

中午12時3分，多達19名警察聚集在教室外走廊上，此時一名學生撥打911，低聲說道她在112室，通話時間1分23秒。

中午12時10分，同一位學生再次撥打911，說已有多人死亡。

中午12時13分，同一位學生再次撥打911。

中午12時15分，美國邊境巡邏隊（Border Patrol）戰術部隊成員帶著戰術盾牌抵達。

中午12時16分，同一位學生再次撥打911，說教室裡有8、9位學生還活著。

中午12時19分，另一位在111室的學生打來，但不久她的同學叫她掛斷。

中午12時21分，據信拉莫斯就在門口並再次開槍，警方沿著走廊前進，教室內傳出槍響。

中午12時36分，第一位報案的學生再次撥打911，表示她被告知不要掛斷並保持安靜。她接著說，拉莫斯朝門開槍。

中午12時43分，這位維持在線上的學生請求立刻派警察來。

中午12時46分，這位學生說她能聽到隔壁警察的聲音。

中午12時47分，她再次請求警察過來。

中午12時50分，執法人員從校工那取得鑰匙，闖入教室後立刻擊斃拉莫斯。

中午12時50分，從保持通話的報案電話中，聽見警察將孩子帶出教室。通話結束時，這位報案的孩子已經平安出來。