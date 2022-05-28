【愛傳媒左化鵬專欄】台東植物園裡的幽徑，看到一叢叢豆蔻樹，掉落了滿地艷紅的豆蔻果。想起古人常用「豆蔻年華」來形容少女，為什麼要用豆蔻？而豆蔻年華指的是少女幾歲？

最早，唐朝詩人杜牧在揚州期間，寫了一首詩，送給一名十三歲的歌女：「娉娉裊裊十三餘，豆蔻梢頭二月初；春風十里揚州路，卷上珠簾總不如」。詩人用早春樹梢上含苞待放的豆蔻花，來比喻十三歲的歌女，姿態輕盈，舉止優雅，掦州城十里長街上，捲起珠簾半遮面的美女，沒人比得上她，因此，豆蔻年華後來就被用來形容十三、四歲年輕貌美的少女。

此外，古人對女子在人生不同的年齡都有不同的稱呼，十五歲稱為及笄，古代女子年滿十五歲束髮加笄，表示成年，又稱笄年。禮記記載：「女子許嫁，笄而字」，意思是說，女子成年許嫁才能命「字」，所以女子尚未有婚嫁之約，稱為「待字閨中」。

女子十六歲稱為二八年華，八加八就是十六。而女子到了出嫁年齡稱為摽梅之年，語出詩經，「摽有梅，男女及時也」，摽梅，原意是指梅子成熟後，從樹上掉落。

女子二十歲稱為「雙十年華」或「桃李年華」，雙十就是二個十，這個年紀的女子正如桃花紅李花白，嬌艷動人；女子二十四歲稱為「花信年華」，每年小寒至谷雨，四個月共有八氣二十四候，每候有一種花的信風，吹過「二十四番花信風」，就漸漸進入了夏季，夏季到了秋天還會遠嗎？

好了，不多說了，古代女子年過三十，許多都已成了奶奶、姥姥、或外婆，這還有什麼名詞好形容。再說下去，就「徐娘半老」了。

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