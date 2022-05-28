【愛傳媒朱亞君專欄】儘管已經討論過書寫的主題與方向，但閱讀慕姿《羞辱創傷》的初稿時，竟有五雷轟頂的感覺。​

那個感覺太強烈了，成長過程中的一幕幕到眼前來，原來那就是「羞辱」、那就是「言語攻擊」，只是那時我們太小，面對的是年紀經歷都是權力位階上位者的彼方，我們不但無力還擊，甚至還引發了羞愧、自責與自卑，還有更多的是恐懼……

時光流逝，那些感覺消化掉了嗎？​沒有。心理的創傷只是被我們掩埋在某一個角落。​形成我們也無法說清楚的地雷，或碰不得的脆弱面。​

歡迎大家來看這本周慕姿這本重磅新作《羞辱創傷》，書中清楚的定義了「羞辱」，就是使用一些手段，貶低、壓抑一個人的人格特質或自我價值，乃至影響到對方的自尊、對自我的看法。而「羞辱創傷」就是在這些羞辱中被傷害、所累積的創傷經驗，並引發了各種身心症，各種僵化的防衛機制或生存策略，覺得自己很糟，甚至不值得活。​

在家庭裡、在學校裡，這種痛，往往隱藏在「為你好」的話語裡，你難以辨識，無法言說。形成我們教養文化裡最沉痛與巨大的傷害。​

它牢牢箝制住我們的人生；你無法愛人，也無法被愛......​你也想改變自己嗎？想撕掉內在這些負面標籤，把內心裡那個「好的自己」回來嗎？​

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作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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