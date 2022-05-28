台北市長選戰，衛福部長陳時中被視為民進黨的可能人選，根據《美麗島電子報》針對陳時中的防疫政策和表現所作的最新民調，陳時中4月的滿意度為63.9％，5月卻急速下滑至48.9％，不滿意度則從33.0％上升到47.6％；經過交叉分析，陳時中在台北市的滿意度只有36％，不滿意度為58.3％。媒體人吳子嘉表示，陳時中在台北市不滿意度高達58.3％，要選台北市長「不太可能」。

吳子嘉27日在《關鍵時刻》節目中表示，根據該民調，陳時中在一個月之中滿意度降了15％，不滿意度也提升了15％。若陳時中要選台北市長，他在台北市的滿意度為36%、不滿意度為58.3％，其中，他的不滿意度達58.3％，還能選台北市長嗎？不太可能。

吳子嘉接著表示，這一個月以來出現一個現象，就是新北市和台北市的民調都非常慘。有31.9％的新北人認為陳時中要負責，而雙北則有27％討厭陳時中；29.6％的桃園人也很火大陳時中。所以他認為，陳時中在雙北和桃園全掛掉了，因為討厭陳時中的比例比較高。

吳子嘉指出，民進黨在雙北的好感度剩35.4％，反感度則有51.9％；國民黨的好感度則為29.7％，反感度56.6％。國民黨的好感度和民進黨的好感度，在台北市已經在誤差值內。所以整個疫情不只是拖垮陳時中個人，而是將民進黨在台北市整個拖垮，甚至整個雙北也被拖垮。