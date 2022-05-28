0722:綜合外媒報導，美國防部授予雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp.）6.24億美元的合約，以補充軍援給烏克蘭的刺針防空飛彈（Stinger anti-aircraft missile）。
烏俄戰爭對刺針飛彈需求龐大，美國目前已經提供給烏克蘭飛彈和發射器共1400多套；隨然射程僅5公里，但它可以有效擊落無人機、低空飛行的飛機和直升機。
目前美軍對刺針的供應有限，美目前需要在開發下一代系統的同時保持產量維持現有供應。
0722:綜合外媒報導，美國防部授予雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp.）6.24億美元的合約，以補充軍援給烏克蘭的刺針防空飛彈（Stinger anti-aircraft missile）。
烏俄戰爭對刺針飛彈需求龐大，美國目前已經提供給烏克蘭飛彈和發射器共1400多套；隨然射程僅5公里，但它可以有效擊落無人機、低空飛行的飛機和直升機。
目前美軍對刺針的供應有限，美目前需要在開發下一代系統的同時保持產量維持現有供應。
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