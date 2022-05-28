離開高雄市近兩年的前副市長李四川，被視為國民黨高雄巿長熱門人選，雖他先前已表態無意願參選，但他昨（27日）臉書一席「委屈說」PO文，成熱議話題。不少藍營政治人物也都現身留言，其中，前台北市議員羅智強就留言寫下20字，引發網友熱烈迴響。

李四川在臉書談到，嚥下的是委屈，餵大的是格局，一個人的格局是被委屈撐大的，離開高雄將屆兩年，回想當初很多朋友對自己說「委屈了」，「我說沒有委屈，是高雄放過了我，我認輸也是自己放過自己」。他更談到，人生旅程有時爭的是理，輸的是情，傷的是自己。黑是黑，白是白，就讓時間去證明。

該貼文引發關注，其中羅智強就說「一個人的格局，是被委屈餵大的，喜歡川伯這句話」。不少網友也對此留言回應「川伯有智慧，我是高雄人，最能體會」、「有委屈才能成長茁壯」、「我覺得強哥的格局越來越大了」。另外，高雄市議員邱于軒留言表示「一切都過去了！感謝大家的付出，祝心想事成，佳節愉快！」陳美雅亦留言「人抬人，抬出偉大，川伯心胸寬大，智者」。