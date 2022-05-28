年底高雄市長選戰，國民黨至今人選未定。高雄市前副市長李四川昨日（27）在臉書發文稱「嚥下的是委屈，餵大的是格局，一個人的格局，是被委屈撐大的」，引發關注。高雄巿議會國民黨團總召童燕珍直言「希望朱主席也能看看臉書內容」，呼籲黨主席朱立倫能看完李臉書文章後，再去與李深談，因為李出征是「小雞們的隱隱盼望」。

李四川昨日在臉書發文指出，「嚥下的是委屈，餵大的是格局，一個人的格局,是被委屈撐大的」，並稱離開高雄將屆兩年，回想當初很多朋友對自己說「委屈了」，「我說沒有委屈，是高雄放過了我，我認輸也是自己放過自己」。他更談到，人生旅程有時爭的是理，輸的是情，傷的是自己。黑是黑，白是白，就讓時間去證明。

對此，童燕珍昨日接受香港媒體《中評社》訪問表示，她多次北上請李四川出征，都被李以身體健康、企業工作等問題拒絕，言談中隱約感受李的一些無奈。她認為，朱立倫過去也曾與李談過，可能被拒絕後沒進一步努力促成才會造成目前狀況。

童燕珍更強調，也許朱立倫心中有自己的人選，但不管那個人選是誰，李四川就是高雄市議會黨團心中的首選。童也直接對朱喊話「希望朱主席也能看看臉書內容」，盼朱在看完李臉書後再進一步與之深談，因為請李來高雄選市長「這是小雞們的隱隱盼望」。