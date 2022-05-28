強尼戴普和前妻安柏赫德互告誹謗官司，於當地時間27日早上9點進行最終辯論，不過這場眾所矚目的世紀官司，由於陪審團仍未達成共識，結果將延至下周二才會出爐。

這場最終結辯由強尼戴普開始，「聖光女律師」卡蜜兒強調安柏赫德的爆料，讓男方藝事業岌岌可危，因此這場官司不在於金錢和懲罰安柏赫德，而是捍衛強尼戴普的名聲，更直接開酸安珀赫德指控遭家暴時當場淚崩，根本是場荒謬表演，絕對是人生的「演出代表作」，另一名律師班楚也強調強尼戴普從未被任何女性指控施暴，雖然坦承有濫用藥物、酗酒等問題，但這和身為肢體施暴者，完全是兩回事，更直指由於不斷說謊的安珀赫德，才是真正的家暴加害者。

安珀赫德的律師班羅滕伯恩表示這段時間的證詞和證據，足以讓外界看清強尼戴普的為人，也能得知安珀赫德除了遭嚴重肢體暴力與虐待之外，還包括「情感虐待、性虐待、心理虐待」等，律師伊蓮布萊德霍夫也她辯結，安珀赫德由於過去6年遭強尼戴普提告，花超過600萬美金律師費，才會沒有完成捐款給美國公民自由聯盟和洛杉磯兒童醫院共700萬美金的承諾。

雙方完成最終結辯後，案件將交付陪審團做出決議，法官裁定強尼戴普控告安珀赫德誹謗，求償5000萬美金，及安珀赫德反訴並求償1億美金，兩案將一併判決，最遭結果可能是雙方同時敗訴，得互相賠償給對方，不過陪審團經過近3小時討論仍未有共識，加上下週一是美國國定假日，因此法官佩妮阿茲卡拉宣布，判決結果將會在週二公開。