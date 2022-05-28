本土昨暴增9萬多例確診，醫師沈政男說，近日中重症比例明顯上升，顯示出社區中的確診黑數增加了，而昨天確診爆量，代表快篩陽視同確診上路後，黑數有被抓出來了，後續可能會有一波曲線上揚的動能出現。另他也透露，這波疫情的整體死亡率需看80歲以上的染疫占率與死亡率。

沈政男昨在臉書上發文說，27日暴增94808例確診，這是因為快篩陽性視同確診的制度上路，可惜沒有公布這個占率有多少，不過，看起來這個新制度上路以後，可能會有一波曲線上揚的動能出現，因為黑數被揪出來了，當然，黑數只能讓曲線平行移動，不會改變曲線形狀。

沈政男指出，確診與死亡都創下新高，但都沒有看到有人分析，於是他就幫忙做了。黑數增加的證據就是「中重症比例比幾周前明顯上升！」老年染疫占率增加，60歲以上的人增加15％，80歲以上增2％，但此因素無法完全解釋中重症比例增加，也證明了應該還是有黑數存在。

沈政男表示，超高齡族群的死亡率上升，目前80歲以上的死亡率達1.5％，南韓80歲以上的染疫占率為2.93％，80歲以上的死亡率則是2.68%，南韓整體死亡率是台灣的兩倍多。總而言之，80歲以上染疫占率與死亡率，決定了整體的死亡率。

沈政男也說，兒童BNT疫苗搶翻的消息，是因為兒童染疫後死亡的消息，讓許多人非常擔憂，但其實兒童確診死亡的比例極低，打了疫苗以後，當然就降得更低了，大家就可以放心上學了，因此他才提出可以提早放暑假，讓小朋友打完疫苗，產生保護力以後，大概8月初再開學念書，就幾乎不用擔心染疫得到中重症。