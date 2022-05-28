雨終於停了！氣象專家吳德榮表示，今、明兩天滯留鋒逐漸北移，各地轉晴，氣溫略升，明天、下周一各地熱如盛夏，高溫上看34度以上，接著下周二滯留鋒接近，全台有局部陣雨或雷雨機率，並有較大雨勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（28日）滯留鋒逐漸北移，仍有局部短暫降雨，雨勢較昨日明顯減小，山區已累積大量降雨，易有坍方、落石發生，山區活動應注意安全！傍晚起各地轉晴。今氣溫略升，北部氣溫21至30度，中部22至33度，南部23至34度，東部21至33度。

吳德榮表示，明日（29日）滯留鋒北移至東海，台灣在暖氣團內，天氣晴朗，全台熱如盛夏，高溫將升至34度以上。大氣不穩定，午後近山區有局部地區陣雨或雷雨的機率。下周一（30日）台灣受西南風影響，迎風面中、南部易有對流發生，背風面北部、東半部天氣晴朗、午後有局部陣雨或雷雨；氣溫部分各地仍熱如盛夏，在34度以上。

吳德榮表示，下周二（31日）滯留鋒接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，並有較大雨勢。下周三至周五（6月1至3日）滯留鋒又漸北移，受西南風影響，中、南部易有對流發生，北部、東半部晴午後有局部陣雨或雷雨的機率；台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏。