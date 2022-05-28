面對本土疫情持續延燒，無黨籍立委高金素梅日前在臉書向社會緊急呼籲，原鄉需要快篩劑與N95口罩，期待大家的捐助。結果這幾天持續有眾多民眾的愛心持續湧入，高金素梅昨在臉書發布一段影片，她談到，日前收到一包來自高雄的包裹，裡面除了有快篩試劑還有一張紙條，看完內容後「我哭了」。

高金素梅透露，臉書PO文曝光之後，馬上很多人捐快篩試劑到辦公室，前幾天自己很感動、很感動，也就是收到一包來自高雄的包裹，裡面有一張紙條，對方寫下「高委員我用自己的健保卡去排隊，買到這一盒快篩試劑，雖然我一個人的力量很小，但我要捐給你的族人」。

該位民眾的舉動讓高金素梅感動地說，「當我看到這封信的時候，我哭了，所以大家不要以為說捐給原住民部落的這些，都是大企業或基金會，沒有，他是個人小小的力量，還有很多人不具名，還有人買了快篩試劑就放在立法院辦公室的一樓，人就走了，我們很感謝社會大眾」。