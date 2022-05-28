國民黨台北市前議員羅智強（左）與兩個女兒。（圖／取自羅智強臉書）

國民黨台北市前議員羅智強近日在臉書公布與女兒的合照，讓兩位愛女的長相曝光，引發關注。羅回憶，有一陣子媒體名嘴對他惡意造謠，讓他心煩意亂，女兒卻堅持陪在身邊，他說「爸爸現在心情不好，妳先去睡，不然我怕我會對妳生氣」，不料女兒竟回「我就是知道爸爸心情不好，所以才想陪你，讓你解解悶啊！」讓他瞬間鼻頭一酸。此對話引熱議，約3萬網友按讚，有人更直呼，女兒的早熟令人吃驚。

羅智強昨日（27）在臉書發文指出，2015年1月他遭媒體名嘴鋪天蓋地惡意造謠，心煩意亂，某天大女兒對他說「爸爸，我幫你照相」，他回「爸爸在寫稿子，先別吵爸爸」，大女兒對她扮鬼臉回「那你讓我陪你聊天啊」，他則快控制不住情緒表示「爸爸現在心情不好，妳先去睡，不然我怕我會對妳生氣」。

沒想到，年僅12歲的大女兒竟反過來安慰他：「我就是知道爸爸心情不好，所以才想陪你，讓你解解悶啊！」此話一出，讓羅智強深感貼心，也不禁鼻頭一酸，心情頓時寬慰許多，放下了手上的稿子，帶兩個女兒去河邊散步，心中只有一個念頭：「為了妻女，我不能被擊倒！」

此文獲得約3萬個讚、超過700則留言，迴響非常熱烈。網友紛紛表示：「才12歲就能懂父親的遭遇，早熟到令人吃驚也心疼」、「為什麼看強家的甜言蜜語，我眼眶會濕濕的？」「強哥早安，女兒永遠是爸爸的情人，貼心入微，帶來歡笑」、「智強，前世情人可愛又漂亮」、「好貼心的女兒，好棒的孩子」、「家人永遠是自己的堅強後盾，走過風雨的人才懂」、「女兒長的好漂亮喔！」