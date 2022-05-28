法國網球公開賽越來越精采了，在次輪的比賽中喬柯維奇(Novak Djokovic)、納達爾(Rafael Nadal)都順利晉級16強，兩人若再贏球將在8強提前碰頭。而同樣為上半區冠軍大熱門的西班牙「小蠻牛」阿卡瑞茲(Carlos Alcaraz)也跟進前輩腳步，擊退美國選手柯達(Sebastian Korda)，奪下紅土13連勝，首闖紅土大滿貫16強。

阿卡瑞茲這次與納達爾、喬柯維奇同時分在上半區，他和兩人都被外界視為這次奪冠大熱門，但次輪比賽他贏得不輕鬆，面對同胞維諾拉斯(Albert Ramos-Vinolas)打了4個半小時才分出勝負，不過第三輪找回狀態，以6：4、6：4、6：2擊退美國選手柯達，順利闖進16強，成2006年喬柯維奇以來第四輪最年輕球員。

阿卡瑞茲前一場苦戰打了五盤，以6：1、6：7(7：9)、5：7、7：6(7：2)、6：4艱苦贏球，但此戰他未見疲態，與柯達交手反倒拿出絕佳狀態，在比賽中四度破發一路壓制對手，僅花2小時6分鐘就以直落3獲勝，跟進前輩們的腳步。而這也是他生涯首度闖進法網16強，突破去年參賽成績，沒有讓外界期望落空。

阿卡瑞茲在本月馬德里大師賽一路過關斬將，8強擊敗前輩納達爾，4強賽力克世界球王喬柯維奇，決賽擊退小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，加上邁阿密大師賽冠軍，他成贏得2座ATP巡迴賽千分等級大師賽2座冠軍、第2年輕選手，氣勢如虹。16強他將面對俄羅斯好手卡察諾夫(Karen Khachanov)，就看他能否再創高峰！