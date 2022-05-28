俄羅斯與中國大陸周四動用否決權（Veto）否決聯合國安理會起草對北韓加強制裁的決議，引起美國駐聯合國大使抨擊，稱這次否決危險且令人失望，更點名陸俄兩國的話毫無價值；而最重要的是他認為這會助長平壤繼續發展核彈系統。但投下否決的兩國認為，加強制裁沒有效果，還會引起人道危機。

聯合國安理會想加強對北韓的制裁，是因平壤今年已經至少進行16次飛彈試射，最近一次是在周三；且據信有一次是洲際飛彈，可以擊中美國本土。每一次的試驗的違反了之前的聯合國決議，所以美官員認為有必要再加強制裁。

北韓周三進行飛彈試射

加強制裁需要5個常任理事國－中國大陸、俄羅斯、美國、法國與英國和非常任理事國共9票，且常任理事國不能動用否決權才能通過，陸俄兩國這次是15年來第一次否決對北韓制裁，其他13個安理會成員都投票同意。

美駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）發布聲明表示:「15年來成員首次阻止安理會履行職責要求北韓對核武擴散負責，這項行動破壞了我們的集體安全。」她痛批陸俄:「他們已經決定保護北韓不為核擴散負責，他們證明了他們的話毫無價值。」

北京駐聯合國大使張軍及俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Alekseevich Nebenzya）給出了類似解釋，他們認為，對北韓加強制裁不僅沒用，且因為北韓國內的新冠疫情，制裁還有可能會導致人道救援災難，使平壤不容易取得防疫物資。

但湯瑪斯-葛林斐德表示，美已經分發制裁草案九周，但兩國都不願意討論。