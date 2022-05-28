31歲女星林珈安以組合團體「Roomie」成員身分出道，曾出過單曲及出演過庾澄慶、陳志朋等大排藝人的ＭＶ，更因為參加大陸人氣選秀綜藝《創造101》提高知名度，2018年嫁給大12歲的多金圈外男友Freddy，據悉男方為電商身家過億的營運長，並於隔年誕下一子，她3月在社交平台上曬出孕肚，表示自己已懷了第二胎，近日PO出一段熱舞影片，證明懷孕一樣能當個辣媽咪。

即使卸下女團身分，林珈安依舊熱愛舞蹈，昨（27）日在Instagram上傳一段影片，標記是週五之夜，曬出苦練許久的舞蹈，林珈安表示「今天老公在家，所以要跳這個，（ 他真的在家 ）」，黑白畫面中她一頭長髮配上墨鏡，穿著深色短上衣、短褲，即膝長靴拉長她的身材比例，挺著孕肚又是深蹲又是甩頭，動作非常俐落自信，當媽魅力依舊不減。

好友唐葳、前隊友安柏兒都驚呼「太辣了啦」，網友也紛紛留言「怎麼可以肚子有寶寶跳舞還這麼厲害！太強了！超人媽媽！」、「超美媽媽」、「超美媽媽這個寶寶出生一定也超會跳舞哈哈哈」、「太猛了啦。會不會危險、「懷孕腿還這麼細」、「性感成這樣」