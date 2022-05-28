臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

本土疫情持續升溫，孩童死亡率及相關政策成焦點。總統蔡英文昨日（27）在臉書發文表示，5-11歲兒童疫苗近期在各地陸續開放接種，有許多爸媽等不及在學校施打，在診所外排隊甚至跨縣市預約，她強調「疫苗數量絕對足夠，請家長放心」，並喊話「我們一起把孩子照顧好」。此文遭大批網友灌爆，痛批總統與執政黨文章永遠比實績好看。

蔡英文昨日在臉書發文指出，最近5-11歲的兒童疫苗，在各地陸續開放接種，許多家長為了讓小孩盡快提升保護力，等不及在學校施打，也有許多爸媽在診所外排隊，甚至跨縣市預約。為了讓大家不要排隊那麼久，指揮中心已協調各縣市衛生局，將原本預留在學校施打的部分疫苗先釋出、分配到各醫療院所，盡快滿足家長們的需求。

蔡英文強調，保護孩子是最重要的事情，疫苗數量絕對足夠，請家長放心。行政院也宣布，6月1日起，0至6歲孩童可領5劑免費的快篩試劑，再請大家留意相關發放資訊。蔡喊話：「謝謝家長陪伴孩子一起接種疫苗，政府會努力扮演好家長的隊友，一起把孩子照顧好。」

此文湧入近5000則留言，討論非常熱烈。除有部分支持留言外，大批網友回應：「很多小生命因為妳的無能政策而喪生，當然也有很多老人家也因為政府的傲慢、無能，不清不楚的提早結束生命」、「EE姐的專長就是說的很好聽，文章很好看，但看的到吃不到，實際上對人民一點幫助都沒有，有說和沒說一樣，沒做說的跟有做一樣」、「孩子都還沒有準備好，一直不斷開放，政策寬鬆到不可思議的地步，萬一孩子感染有問題政府要負責嗎？能還給我健康的孩子嗎？」