「補教天后」陳子璇2020年認了與「補教名師」高國華婚變，今年214情人節陳子璇曬出新身分證，宣布11年婚姻畫下句點，主因是兩人聚少離多，近年陳子璇到大陸一心拚工作，又因疫情更無法常回台灣，昨(27日)深夜她突然感慨寫下希望自己可以常保笑容，並稱一人在大陸還是感到很空虛，再加上許多台灣人都離開大陸回台了，更讓她備感壓力。

高國華2020年被拍到疑有新歡，陳子璇後來出面緩頰，表示已和高國華協議離婚，同年2月由女方提出離婚，但高國華不願意簽字，今年農曆春節陳子璇排除萬難回到台灣，也終於和高國華辦好離婚手續，還對方自由。

陳子璇和高國華年初辦妥離婚手續。（圖／中時資料照片）

今年初高國華母親病逝，陳子璇在臉書發文，坦言知道事情的當下遺憾、難過交雜，讓她痛哭落淚，她回憶這10年和高國華母親相處是最快樂的時光，兩人無話不談，決定離婚後，陳子璇對高國華媽媽只有愧疚，「離婚後我一點都不敢打電話給她，高老師說媽媽不太諒解我，我現在好後悔，好想跟她說說話，想聽聽我們大笑的聲音，真的太難過了，寫再多都無法表達我的內心。」

陳子璇發文。（圖／翻攝自陳子璇臉書）

昨陳子璇發文：「希望自己永遠像這張照片一樣的笑容，可以開開心心的，但人生卻是苦難與快樂並存，這應該就是最重要的修行」，並表示身邊許多台灣朋友都回台了，讓她不時也懷疑起自己的決定到底是不是對的，「不管如何，努力向前行，大家一起加油，為自己找到夢想，繼續奮鬥」，引來粉絲加油打氣說：「妳好棒，堅持做自己的子璇老師最美！妳一直都是我的偶像」、「做自己覺得不後悔的事，挺妳喔」、「只要妳想，妳就每天都是這樣的笑容」、「人生苦短總是要為自己的夢想衝刺一次，有句話說：有夢最美。子璇老師為妳的夢想加油」。