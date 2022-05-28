氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日「滯留鋒」逐漸北移，仍有局部短暫降雨，雨勢較昨日明顯減小：山區已累積大量降雨，易有坍方、落石發生，山區活動應注意安全！傍晚起各地轉晴。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明日(29日)「滯留鋒」北移至東海，台灣在暖氣團內，天氣晴朗，各地「熱如盛夏」(高溫將升至34度以上)。大氣不穩定，午後近山區有局部地區陣雨或雷雨的機率。下週一(30日)台灣受西南風影響，迎風面(中、南部)易有對流發生；背風面(北部、東半部)天氣晴朗、午後有局部地區陣雨或雷雨的機率；各地「熱如盛夏」。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下週二(31日)「滯留鋒」接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，並有較大雨勢。下週三至週五(1至3日)「滯留鋒」又漸北移，受西南風影響，迎風面(中、南部)易有對流發生；背風面(北部、東半部)晴午後有局部地區陣雨或雷雨的機率；台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」。