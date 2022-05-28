I would say that these people have been hurting for way too long, it’s time for #healing.. https://t.co/odagupG3jN — Kevin Durant (@KDTrey5) May 27, 2022

眼見勇士今年「輕鬆」闖進總冠軍賽，就算把原本杜蘭特的位置換成威金斯仍可做到，不少球迷開始嘲諷今年季後賽首輪就遭塞爾提克橫掃出局的籃網前鋒杜蘭特，讓他不禁發推回嗆，「我會說這些人內心長期都受傷了，是時候可以治癒了。」

杜蘭特的這番話無疑是在「酸」勇士，畢竟在他2019年夏天選擇離開勇士加盟籃網之後，勇士已經連兩季都沒闖進季後賽，直到本季靠著「浪花弟」克雷湯普生傷癒復出，以及柯瑞、卓雷蒙格林、威金斯、普爾等主力爆發，才可如願晉級。

甚至看到球迷越酸越嚴重，杜蘭特乾脆發推表示，「你們這些先生與女士未免太過關心我的感受與動機，我喜歡使用推特，我喜歡打籃球，就是這麼簡單，假如使用推特真的會造成我任何困擾，我答應你們會馬上刪除這個APP，別擔心！」

其實杜蘭特向來在社群媒體展現相當「幼稚」的小孩子心態，經常跟球迷在社群媒體上面對罵或互嗆，完全沒有所謂NBA球星該有的成熟，但他也以此為樂，怎麼可能會捨得刪除這些社群媒體APP，別忘了他還曾創「小號」遭到球迷抓包。