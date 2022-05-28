農業局與觀旅局攜手營運廠商台灣休閒運動科技股份有限公司，舉辦「森根大地、手護老樹」活動，替馬場內受保護的老樟樹施肥。（台中市政府提供）

台中后里馬場為「馬」主題的觀光景點，場內綠樹成蔭，許多大樹栽種生長多年，為馬場營造出良好環境。市府農業局與觀光旅遊局昨日攜手營運廠商台灣休閒運動科技股份有限公司，舉辦「森根大地、手護老樹」活動，照顧全台最大馬術園區內的老樹，替后里馬場內受保護的老樟樹施肥。

后里馬場這棵樟樹位於馬場橋畔，胸高直徑約為1.37公尺，樹高約為19.1公尺，樹冠投影面積約235.06平方公尺，近年生長勢有逐漸衰弱的情形；為珍惜綠色資源，由農業局協助檢查根系，結合樹木管理機關觀旅局持續定期養護管理，透過公私協力實際參與行動。

農業局邀請樹木褐根病防治專家，台大植物病理與微生物學系教授鍾嘉綾指導，使用拮抗微生物幫助預防及降低褐根病發生的機率，採土壤混拌有機質肥料後，用開溝、挖掘垂直孔方式改善樹木棲地環境，同時配合適當養分管理，促進樹木根系生長及營養吸收，幫助樹木存續生長。

觀旅局指出，馬場在百年歷史建築古蹟以及綠樹垂蔭環境下，感受區內專業的馬術文化，同時可到后豐鐵馬道、麗寶樂園、木匠兄妹、張連昌薩克斯風館、約客厚禮、毘盧禪寺、月眉糖廠等周邊知名旅遊景點，來一趟至少2天1夜的后里小旅行，品味體驗台中花都的多元獨特風情。

公私協力更有力！農業局與觀旅局及台灣休閒運動科技股份有限公司共同參與的樹木保護工作，深具愛護綠色資源意義，亦是企業積極展現服務社會價值，幫助環境綠化、護樹減碳的另項選擇。