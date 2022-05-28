近期全球疫情爆發，大陸上海因Omicron入侵封城管理，其他地區有出現確診病例也進行區域封閉，意圖清零確診數，近期官方數據表示確診人數穩定下降，但沒想到演藝圈居然出現第一位感染新冠肺炎的藝人，曾參加《乘風破浪的姐姐》(第三季名稱改為《乘風破浪》)的女星金莎，在朋友圈發布染疫消息後被轉到微博上，引起網友熱烈討論。

27日微博上傳出一張疑似是女星金莎的朋友圈截圖，照片中似乎是醫院視角，隱約能看見病床，該帳號寫下：「從來沒有想過自己也會確診新冠，今天在隔離酒店被120轉運到醫院，心中百感交集，第一時間告訴了爸媽，讓他們擔心了，真是對不起，我會積極配合治療！」

隨後有陸媒向女星的工作團隊進行求證，工作人員回復證實消息屬實：「我們因為在杭州有拍攝的行程，根據防疫規定安排在杭州濱江隔離酒店進行七加七的隔離生活。今天早上被疾控中心通知確診陽性，覆核之後被120轉運到醫院進行治療。」

疑似金莎的朋友圈被洩露。（圖／微博）

該熱搜被推到微博文娛榜第一，引起許多網友熱烈討論「這是第一個確診的內娛明星嗎？」、「國內明星第一個確診？」、「內地第一次看到明星確診」，同時有網友送上祝福，但批評隨意曝光明星隱私的作法也不恰當，有網友推測她可能是從上海到杭州後確診，應該是在上海就被傳染，不過也有網友提出質疑，大陸其他城市這幾天都有從上海往別市的人確診，懷疑上海還有許多陽性病患，只是還沒找出來。