昨天在西區冠軍賽場上勇士以120：110擊退獨行俠，8年內第6次闖進總冠軍賽，隊內當家巨星柯瑞(Stephen Curry)拿下本季聯盟首創的西區冠軍賽MVP，而對於柯瑞的成就貝弗利(Patrick Beverley)有話要說，他認為柯瑞本季要是再率領勇士奪冠，生涯成就將與詹姆斯(LeBron James)並駕齊驅，這一席話又引來外界注目！

貝弗利被問及柯瑞和詹姆斯差距有多大？他回應說：「柯瑞所做的事情看起來都很棒，而且他的顏值也不錯，我是說他各方面都很好，他是金州男孩，大家都知道。他能在嚴防下投進外線，我們之前也沒見過，我想說的是，柯瑞改變了比賽。」而最後貝弗利表示，只要勇士再拿一座冠軍，那柯瑞地位將會比肩詹姆斯。

貝弗利在季後賽出局後不斷「開金口」，多次發表對球員以及球隊的看法，最近他遭到球評帕金斯(Kendrick Perkins)怒噴，說他只敢胡亂批評保羅(Chris Paul)，卻沒有對好兄弟哈登(James Harden)說出真話，後來他在節目上低調給出回應。但他卻沒有因此停下嘴巴，繼續對剛出爐的西區冠軍賽MVP柯瑞給出見解，而說到柯瑞和詹姆斯的影響力和成就，或許每個人都有不同看法。

How wide is the gap between Stephen Curry & LeBron James?



Patrick Beverley: "Man, they're right there"#NBATwitter pic.twitter.com/tfbbyLCdFZ — 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 (@_Talkin_NBA) May 26, 2022

柯瑞生涯有3座總冠軍，但未拿過總冠軍賽MVP，奪下2座例行賽MVP、2次得分王，4次獲選年度第一隊、3次年度第二隊、1次年度第三隊，生涯進過8次明星賽，今年獲選明星賽MVP。詹姆斯生涯有4座總冠軍、4次總冠軍賽MVP、4座例行賽MVP、1次得分王，13次獲選年度第一隊、3次年度第二隊、3次年度第三隊，入選18次明星賽並獲選3次MVP。