澎湖發生首例重症死亡案例，一位有糖尿病、腎臟疾病、高血壓、癌症等病史的78歲老太太，收治在三總澎湖分院負壓隔離病房，27日病情突然惡化，經醫師緊急處置之後，血壓到仍只有50mmHg，至28日凌晨搶救無效。

澎湖縣政府表示，該個案在21日出現咳嗽、發燒及流鼻水等呼吸道症狀，快篩陽性確診，至附近診所診療開藥服用，採居家照護。老太太23日晚上出現呼吸喘、意識改變，緊急送至三總澎湖分院，由醫師進行插管及接上呼吸機治療，收治於負壓隔離病房。

三總澎湖分院表示，由於確診個案除新冠肺炎感染外合併有泌尿道感染及敗血症，給予瑞德西韋、生物人工製劑Tocilizumab、類固醇、及第四代抗生素等藥物，同時建立連續血液透析治療，密集監測生命徵象。

在院方悉心照護下，個案意識逐漸恢復，多重器官衰竭情況也有改善，不料27日病況突然惡化，經醫師搶救之後依然不治死亡，成為澎湖首例新冠肺炎重症死亡的案例。