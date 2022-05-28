中共中央機關報《人民日報》28日在國際評論專欄「鐘聲」指出，美國國務卿布林肯26日發表對中政策演講。反映出美國固守冷戰思維、遏制打壓中國、維護美國霸權的執念。這一執念，對中美關係走出當前困境毫無助益，只會加劇緊張，給世界和平穩定增添風險。發展中美關係，美國必須放下遏制打壓的執念。

文章指出，美國在涉及中國核心利益的問題上頻頻製造事端，將其企圖利用台灣、涉疆、涉港、涉藏等問題干涉中國內政、抹黑中國、阻礙中國發展的真實意圖暴露無遺。

台灣問題事關中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線，中國政府在台灣問題上沒有任何妥協餘地，沒有任何退讓空間。美國口頭上說不支持台獨，實際上卻一再違背自身政治承諾，企圖虛化掏空一個中國原則，助長台獨勢力囂張氣焰。美國自己是台海現狀的改變者，卻要將所謂「單方面改變台海現狀」的罪名強加給中國，以掩蓋其「打台灣牌」、搞「以台制華」的圖謀給台海和平穩定造成的威脅。

這種自欺欺人的伎倆騙不了別人。中國將繼續堅定不移捍衛國家主權、安全、發展利益，堅決回擊一切干涉中國內政、對中國挑釁施壓的行為。中國的正當行動必將繼續得到國際社會一切正義力量的支持。

文章稱，本屆美國政府延續上屆政府的錯誤對中政策，卻又玩弄兩面手法，一方面處心積慮遏制打壓中國，一方面表示希望在特定領域開展對中合作，試圖製造美國對全球共同利益負責的假象。

應對全球性挑戰，中美合作是客觀需要，但真正阻礙雙方開展正常合作的，恰恰是美國。在推動中美關係重回正軌、在探討中美兩個大國正確相處之道、在更好為應對全球性挑戰發揮大國作用方面，中國已釋放了最大程度的誠意和善意。

然而，由於內心深處無法接受一個社會制度、歷史文化、發展階段不同的大國和平崛起，美國始終在扮演那個「裝睡的人」。近來，美國國內許多建設性聲音強調，美國應更注重從根本上重新審視對中關係，將合作放在對中政策的更重要位置。

文章表示，曾任美國國務院政策規畫負責人的安妮—瑪麗·斯勞特指出，「本世紀的全球領導地位並非來自於打敗中國」，而是來自於解決一系列全球挑戰，做到這一點往往需要與中國進行合作。美國政府應該傾聽這些理性聲音，以更寬廣、更包容、更負責任的眼光看待中美關係，而不是繼續搞遏中對抗。

文章強調，把握中美關係發展正確方向，應該展現大格局、肩負大擔當。中國無意與美國競爭，致力於在相互尊重、和平共處、合作共贏基礎上發展中美關係。美國政府應與中方相向而行，拿出戰略膽識和政治魄力，摒棄零和博弈思維，放下遏制打壓中國的執念，以實際行動推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道，為世界和平發展發揮大國應有的作用。