許多人確診康復後，身體或多或少留下一些後遺症如喘、疲倦、咳嗽等，才驚覺染疫不是開玩笑，長新冠症候群是真的。對此，胸腔暨重症科醫師黃軒透露，確診第一周其實就決定了日後是否會得長新冠，其中染疫第一周出現5種症狀的人、年長者、女性、抽菸等4類人又更容易出現長新冠症候群。

黃軒昨在臉書尚發文分享，其實在確診的第一周，就決定了之後是否會得到長新冠症候群。根據英國倫敦國王學院發布在國際醫學期刊的研究分析，英國、美國與瑞典的新冠肺炎病例，發現染疫第一周有出現5個症狀的患者，日後發生長新冠症狀群風險是沒有相關症狀患者的3.53倍。而這5個症狀包括頭痛、疲憊、聲音沙啞、肌肉痠痛和呼吸困難，但味覺喪失卻是70歲以上常見的症狀之一。

黃軒指出，年紀太大的人染疫也容易得到長新冠症候群，18至49歲的病人得長新冠的機率是9.9％、超過70歲以上得長新冠的機率則是21.9％；此外，女生得到長新冠的機率是14.9％，比男生的9.5％高了將近1.6倍的風險。

黃軒表示，澳洲研究則是發現，抽煙易加強長新冠症狀群惡化，因為抽煙本身就是含有大量的化學物質，會加強全身的發炎反應，這包括在確診與恢復後，持續抽煙會使原本腦血管疾病因新冠病毒感染後，仍受到香煙引發反覆發炎，加深長新冠症狀群惡化，這些人嚴重的話，易有自殺的危險。

黃軒透露，許多關於長新冠症候群的科學研究將在經過一段時間後陸續推出來，畢竟新冠病毒才出現短短三年，有國外學者專家想用25年的時間，追蹤這些人的一生變化，我們仍然期待著更多、更長時間的研究來證實這些。