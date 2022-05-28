TVBS電視台傳出女主播集體霸凌事件，不少主播也跳出來分享自身案例，前主播劉芯彤自曝曾順手喝了桌上的水，未料喉嚨便啞了2星期，不過反遭同業指稱過去曾在職場遭她霸凌，對此，她除了寫下長文喊冤之外，還曬出捐「棺木」證明高EQ反擊。

劉芯彤自曝曾在播報完順手喝了桌上的水，沒想到喉嚨竟啞了2星期，雖找不到兇手但內心有底，不過卻反遭同業指控曾在職場被她霸凌，她表示指控的人有一大半都不認識，甚至連稱她為「地獄倒霉鬼」，每次發文都在蹭流量的人，自己也毫無印象，強調或許是工作上對大家嚴格要求，被誤解是在霸凌，但可以確定的是，從來不會人身攻擊或使出小手段，要就光明正大的來。

劉芯彤發文自清。(主播 劉芯彤臉書)

在同業討論霸凌的留言串中，劉芯彤表示對「據說被毒害那位在找到真愛後變得非常祥和」此句印象最深刻，不過卻對這個人沒有任何印象，後來才得知此人在新聞圈時間很短，彼此也不同組更不會有交集，不禁感嘆：「據說，新聞圈就是有這麼多的據說」，接著更曬出「棺木濟助」捐款證明，自嘲「被媒體同業直指是『地獄倒楣鬼』，那我就從最接近地獄的『死亡』開始做功德。捐棺一口，幫助需要幫助的人」。

劉芯彤曬出「棺木濟助」捐款證明高EQ反擊酸民。(主播 劉芯彤臉書)

眼見劉芯彤幽默回應，網友紛紛留言：「地獄使者，捐棺一副，功德無量」、「捐棺真的功德一件，死後還有得好好躺離開」、「捐棺的功德很大的」，對此，她則回應：「功德大不大，對我而言沒差，我只想做我想做的事情，我每個月持續捐款給各單位，幫助需要的人」。