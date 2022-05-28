大陸央視新聞28 日報導，福建省龍岩市武平縣5月26日晚上至27日凌晨出現集中強降雨天氣，導致當地多個鄉鎮出現道路積水、滑坡、坍方等現象。暴雨引發土石流致8人死亡，已組織多部門救援善後。

據報導，武平縣十方鎮過程雨量達到近200毫米，造成十方鎮中和行政村的三個自然村交通、供電中斷，部分區域通信中斷。同時村內也因山體滑坡，導致一處廠房及一處民房倒塌，共造成8人死亡。

險情發生後，武平縣成立應急搶險救援指揮部，並統籌組織應急、消防救援、武警、醫療、森林消防、供電等多部門的救援力量300多人，以及怪手、鏟車等設備開展救援清障工作。

其中，進出三個自然村的道路因山體滑坡形成了一處小型堰塞湖，水深超過2米，阻斷交通。在27日當天，消防及森林消防的近百名救援人員只能徒步攜帶救援裝備及物資進入交通中斷的自然村搜救，並將村內群眾轉移至安全區域，避免次生災害造成更多人員傷亡。

目前，現場人員搜救工作已完成，善後工作正在有序進行。