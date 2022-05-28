Ham made a strong impression on Lakers in several areas, including his championship pedigree, his commanding presence, history of coaching stars and toughness. Ham will start assembling a staff expected to include head coaching experience. https://t.co/8hCVatbraw — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 28, 2022

外界都在觀望湖人這次的選擇新帥過程，沒想到這麼快就搞定了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基28日爆料，湖人已經跟公鹿助教達爾文漢姆簽下4年總教練合約，他在27日才跟湖人高層面試，竟然這麼快就拿下這份堪稱全聯盟最艱難的工作！

這將是漢姆生涯首次擔任NBA球隊總教練，現年48歲的他，球員生涯打過金塊、溜馬、巫師、公鹿、老鷹、活塞等隊，曾在2004年隨著活塞奪冠，2008年宣告退休改任教練，先後擔任過湖人、老鷹與公鹿等隊助教，上季幫助公鹿成功摘冠。

根據沃神報導，漢姆可以拿下湖人總教練這份堪稱相當「燙手」工作的因素，包含他的冠軍基因、他的掌控表現，以及他帶領球星與難搞球員的歷史，漢姆將於最近開始組建他的教練團，預計他會找尋擁有NBA總教練經歷的教練擔任助教。

只是漢姆才上任，恐怕就要碰上不少的麻煩，因為先前才剛謠傳「小皇帝」詹姆斯不希望湖人找尋沒有總教練經歷的菜鳥教練，而是希望找來擁有長年NBA執教經歷的資深教練，如今湖人無視詹皇想法，還是選擇漢姆擔任新主帥，接著就看他能否「收服」詹皇了。