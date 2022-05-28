台灣昨（27日）新增94808例新冠肺炎本土確診病例與126例死亡病例，雙雙創下新高，引起民眾恐慌，對此國民黨前台北市議員羅智強今（28日）在臉書以「要拿藥，難於上青天」開頭，指出疫情嚴峻，昨天單日死亡人數更創新高，但民眾拿不到藥，他指出「這是一場人命與時間賽跑的困難考驗」，更呼籲蔡政府「跑快一點」！

前疾管署長蘇益仁23日指出，「延遲診斷」、「沒有給藥」、「醫療量能不足」都是造成快速死亡比例的可能原因。他建議快篩陽應立即上路，且針對高風險者，應在篩檢站快篩陽就直接給藥，等於從症狀出現到給藥縮短到1天內。

對此羅智強直言，在走「祈福走桃園」的路上，有遇到民眾向他反映之前家人確診，但「拿不到藥」的窘境，該名民眾更無奈的向他表示：「羅先生，你知道沒有藥，只能聽天由命的心情嗎？真的是要人民『自立自強』嗎？」

羅智強最後指出，這是「一場『人命與時間賽跑』的困難考驗」，他也向蔡政府喊話：「可以為人民的性命，跑快一點嗎？」。

羅智強的貼文發出後也引起了網友熱議，網友們表示「這就是塔綠班誇口的超前部署？」「已經錯過「超前部署」，別再錯過「用心挽救」！」「好悲哀，台灣怎麼會淪落到「沒藥用」的境界？」「政府從頭到尾都在騙！」