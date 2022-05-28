【LIVE直播】不忍了！違停密錄器爆戰火 徐巧芯現身直球對決

台北市議員徐巧芯違停遭開單風波，因綠營民代質疑員警受壓力還被記申誡，引發爭論，徐昨(27日)向警方申請公布密錄器；後來當時影像也由警局公布。而今(28日)上午10時30分徐巧芯也將出面說明違停密錄器事件。

台北市警局表示，此案原屬單純交通違規事做，處理過程已由信義分局對外說明，原本認為無公開密錄器必要，但因外界諸多臆測，已偏離事實，造成社會大眾錯誤認知，為杜絕以訛傳訛，維護執法公信力所以公布影像。