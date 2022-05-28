隨著全國累積確診人數已超過155萬人，近一周以來每日平均確診人數都在8萬人以上，9歲以下兒童更超過6萬人染疫，令家長擔心的是：無論隔離政策是3+4或0+7，若遇上家人有居家隔離或自主健康管理需求，孩童的居家安全及照護問題，讓家長又陷入憂心苦惱。

台中公園智選假日飯店率先推出由家長陪同入住的「親子防護專案」，對於有分流住宿需求的家庭及兒童展開雙臂熱誠歡迎，釋出每日最低999元即可入住的佛心價（原價5,500元），不分平假日皆適用！

台中公園智選假日飯店總經理郭子毓表示，隨著全台確診人數持續增加，有不少民眾選擇把家留給需要「一人一室」居家隔離或確診的家人，自己帶著孩童外宿入住爸媽家或親友家。

其實，民眾有時候會怕打擾親友，也常詢問飯店連續長天期的住宿價格，但卻因為預算考量最後還是住在家裡；體查到疫情下的民眾需求，也意識到兒童染疫的嚴重性，台中公園智選假日飯店推出「親子防護專案」，即日起只要民眾攜一名1歲以下孩童入住4天或7天，即可享受每日最低999元入住標準客房。專案全程採線上預約，有需求的名眾請上台中公園智選假日飯店官方粉絲團，點選貼文連結即可進行線上預約！