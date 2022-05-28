台新金控（2887）27日晚間，代子公司台新證券公告，擬向主管機關申請轉投資，設立子公司「台新期貨股份有限公司」，擬斥資金額4億元。

台新證券目前在國內屬中型證券商，為台新金控三大獲利引擎之一，在承銷表現出色，2019年和潤IPO案一戰成名。當時吸引近百萬筆的申購，法人競拍合格投標量28萬張、超額認購達2.76倍都創歷史紀錄，凍結資金超過520億元，為後續IPO新股上市集資案掀起壯闊波瀾，也為台灣近10年來新股資金派對拉開序幕。

台新證券董事長郭嘉宏期許，台新證券在經紀、承銷、自營三項業務齊頭並進，以提供「機構法人全方位服務」為目標，包括併購、創投、私募基金等，以國外大型投行常見的Prime Brokerage（PB，大宗經紀）類似服務，來爭取國外投資人，以及國內規模逐漸變大的專業投資人，藉以發展出與他家券商不同的服務特色。