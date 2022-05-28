美食外送平台讓許多民眾不用出門就能吃到美食，成為懶人福音，但有滷味店老闆娘抱怨，最近出現太多騙餐客人，指出日前有客人向客服謊稱沒收到鴨舌，所幸她出餐前有拍照，否則就要被吃霸王餐了，引起不少店家共鳴，「最近騙餐真的超多，出餐前把餐點拍照，快變成SOP了」。

一名滷味店老闆娘抱怨，有客人向客服投訴沒收到鴨舌，她馬上貼出照片，證明有放。(翻攝自 外送員的奇聞怪事)

這名滷味店老闆娘在臉書社團《外送員的奇聞怪事》指出，日前送出一份外送訂單，結果收到客服訊息，說顧客反應餐點缺了鴨舌，但她臨危不亂，貼上出餐前拍下的照片，回答「鴨舌和冬瓜放同一袋」，證明真的有給，但也感嘆這種騙餐行為實在出現太多次，現在怕到出餐前都會拍照自保，「還想騙，不就好在我有拍照，不然就被你（奧客）坑了」。

PO文一貼出後，引起網友熱議，紛紛留言：「真是奧客無誤，拍照就是確保自己的權益」、「有窮到需要這樣騙餐嗎，鄙視」、「這樣的客人，下輩子肯定投胎當乞丐」、「貪小便宜的奧客，把坑人當每天的小確幸」、「很懷疑是不是很多霸王餐奧客確診，最近真的回報漏餐的很多」。

此外，更有外送店家透露，這還不是最誇張的，「還有那種回報餐點有異物的….一個禮拜訂三次，每次都回報」，讓原PO氣憤回「真的讓人很生氣啊，之前我東西明明有放他也說缺，硬要扣我錢」。